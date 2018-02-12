Ворскла вернулась в Полтаву

Победой над вильнюсским "Жальгирисом" полтавская "Ворскла" завершила полный цикл зимних учебно-тренировочных сборов и вернулась домой. За время пребывания в Турции, в чем убежден, в частности, главный тренер команды Василий Сачко, команда выполнила весь объем работы, укрепила кадровый потенциал, сохранив при этом почти всех ключевых исполнителей, которые обеспечивали результат в осенне-зимний период прошлого года.

"До конца сбора мы начали получать реальное удовольствие от игры, которая у нас получалась, заявил защитник команды Александр Чижов. - Лично мне очень понравился первый тайм заключительной игры сбора с "Жальгирисом" (2:1). Продолжаем готовиться к первой официальной игре этого года".

Неделю в режиме одноразовых тренировок команда будет работать на загородной базе. Первый матч весенней части чемпионата "Воркла" проведет 17-го февраля с "Вересом".


Terrikon со ссылкой на ФК "Ворскла"


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