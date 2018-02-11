НБА: результаты матчей 11 февраля

Семь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

"Бруклин" - "Нью-Орлеан" - 128:138 ОТ (22:34, 30:38, 33:28, 31:16, 12:22)
БН: Краббе - 28, Динвидди - 24+10 передач
НО: Дэвис - 44+17 подборов, Рондо - 25+10 подборов +12 передач

"Орландо" - "Милуоки" - 104:111 (29:24, 25:26, 20:28, 30:33)
ОМ: Хезоня - 23, Фурнье - 20
МБ: Адетокунбо - 32, Миддлтон - 21

"Филадельфия" - "Клипперс" - 112:98 (37:28, 32:27, 16:23, 27:20)
ФС: Эмбиид - 29+16 подборов, Макконнелл, Редик - по 17
ЛК: Уилльямс - 23, Галлинари - 22, Джордан - 10+21 подбор

"Чикаго" - "Вашингтон" - 90:101 (22:30, 24:26, 24:26, 20:19)
ЧБ: Холидэй - 15, Портис - 13
ВУ: Саторански - 25, Портер, Скотт - по 14

"Даллас" - "Лейкерс" - 130:123 (34:36, 31:30, 36:29, 30:28)
ДМ: Новицки - 22, Барнс - 21
ЛЛ: Рэндл - 26, Ингрэм, Томас - по 22

"Голден Стэйт" - "Сан-Антонио" - 122:105 (27:37, 31:18, 33:20, 31:30)
ГС: Томпсон - 25, Грин, Карри - по 17
СА: Олдридж, Андерсон - по 20, Жинобили - 13

"Финикс" - "Денвер" - 113:123 (23:28, 37:34, 29:32, 24:29)
ФС: Уоррен - 31, Бендер - 23, Джексон - 20, Лень - 2
ДН: Чандлер - 26, Бартон - 25


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