ЧЕ-2018: Испания показала направление

УКРАИНА - ИСПАНИЯ - 0:1 (0:1)

Гол: Пола, 18.

Украина: Иваняк - Разуванов, Журба, Королишин, Шотурма - Педяш, Лысенко, Хамдамов, М.Грицына - Белоцерковец, Н.Грицына, Шеремета,

Фото: ffu.org.ua

Испания: Седано - Пола, Ортис, Алекс, Мигелин - Адольфо, Бебе, Лин, Толра - Усин, Лосано, Солано, Фернандес.

Наказание: Журба, 22 (предупреждение).

Удары (в створ): 12 (3) - 33 (13).

Судьи: Мальфер, Галанте (оба - Италия).

6 февраля. Любляна. «Арена Стожице». 2.351 зрителей.

Наша сборная наверняка внимательно изучила, как против испанцев играл Азербайджан. Понятно, что у закавказцев было право на ошибку, которую они в итоге и совершили, но вот в плей-офф каждая оплошность смерти подобна. В таких матчах нужно обязательно забивать, ведь коллективы сродни Испании , которая, не забываем, семикратный чемпион Европы, могут долго запрягать, но потом выехать куда следует. К печальной статистике былых противостояний обращаться уже не будем, ибо она, эта самая статистика к данному бою не имела никакого отношения.

Что сразу бросилось в глаза, так это то, что подопечные Александра Косенко хоть и волновались изрядно, о чем свидетельствовали потери мяча в простейших ситуациях, сзади стояли уверенно. Тревожило лишь то, что уже к 5-й минуте у нас было три фола. А это очень много.

Испанцы, получив ожидаемое игровое преимущество, событий также не форсировали. Большей частью они, провоцировали наших на нарушения и били издали. Весомых результата такая тактика не приносила. Лишь во второй половине тайма испанцам удалась лихая вылазка, но вовремя вышедший Евгений Иваняк угрозу ликвидировал. Время шло, а опасных моментов было - с кот наплакал. Украинцы, наконец, провели быструю контратаку, но и Тарас Королишин пробил мимо. Это все, что у нас запомнилось до перерыва в атаке. За 4:55 до вожделенного отдыха украинцы получили пятый командный фол, и стало совсем невмоготу. Испанцы постоянно шли на контакт в поисках фола, но к счастью, украинцы играли без паники.

Увы, выстоять не удалось. С правого края последовала выверенная поперечная передача на Полу, который красивейшим ударом в касание пробил в дальнюю «девятку». Иваняк, которому на пятаке мешал игрок испанцев, не сумел как следует среагировать - 0:1.

Понятно, что теперь сидеть сзади смысла уже не было, нужно рисковать. И команда вроде и забегала быстрее, и в самом начале второго тайма момент создала (опасно бил Николай Белоцерковец), тем не менее, было видно, что аргументов у нас весьма и весьма мало. В свою очередь оппонент играл уже по счету, просто выжидая своего шанса. Он представился в середине тайма, когда после молниеносной многоходовочки Рафа Усин выбежал на свидание с Иваняком, но опытнейший Евгений уверенно справился и с этой угрозой.

Почти тут же Петр Шотурма выбежал играть пятым полевым. Но толку вышло мало. Креатива у нас не было. А просто катать мяч испанцы позволяли, благо, время играло на их стороне. Незадолго до конца Лин мог окончательно все решить, но не попал по пустым воротам…

В итоге украинцы опять остановились в четвертьфинале чемпионата Европы. Но, по правде говоря, класс нашей команды пока не позволяет мечтать о чем то большем. Везение? Оно приходит тогда, когда создаешь, бьешь, забиваешь… Всего этого у нас не было. Три удара в створ ворот - это не тот багаж, с которым можно въезжать в полуфинал.

Александр КОСЕНКО, главный тренер сборной Украины:

Испания показала, над чем нам нужно работать. Хотя в командной - Матч получился напряженным, и все решил один мяч. По самоотдаче и борьбе сопернику мы не уступили.показала, над чем нам нужно работать. Хотя в командной игре мы движемся вперед. Что-то получается, а что-то - нет. Знаем, что одного бойцовского характера для результата недостаточно. Если будет прогресс в техническом плане, то будем прогресс и в команде.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

Казахстан - Сербия - 3:1. Словения - РоSSия - 0:2. Португалия - Азербайджан - 8:1.