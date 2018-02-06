Суперлига: Громкий сюрприз "Северодончанки"

Отчетные баталии в главном женском дивизионе страны не внесли каких-либо корректив в турнирный реестр и каждая из команд сохранила в нем свои позиции.

Правда, идущая третьей «Галычанка» по количеству набранных очков обогнала на два пункта занимающую вторую строку «Волынь». Однако рокировки между ними не произошло, поскольку критерием №1 в расположении команд является число одержанных побед, которых у лучанок на одну больше, нежели у тернопольчанок.

"Химик" продолжает свою успешную серию. Фото: vc.khimik.com.ua

Последние имели шанс стать ближайшими преследователями лидирующего с огромным отрывом «Химика». Но после уверенно выигранного «всухую» по партиям первого матча у одного из аутсайдеров «Северодончанки» они на следующий день потерпели неожиданное поражение в «пятихатке». Так что молодые волейболистки из Луганщины, одержав свою лишь вторую в сезоне победу, преподнесли тем самым громкий сюрприз.

Ожидалось, что в центральных матчах тура действующему чемпиону страны и явному фавориту «Химику» на сей раз отважится не только дать бой, но и увезти из Южного, по крайней мере, очко-два, идущая следом на очень почтительном расстоянии «Волынь». Тем паче, что хозяйки после очень болезненного фиаско в первой выездной встрече Кубка ЕКВ от немецкого «Палмберга» пребывали далеко не в лучшем расположении духа. И хотя южненки, по всему было видно, еще не отошли от шверинского нокдауна, выглядели уставшими, допускали изрядное количество ошибок, все же они в обеих встречах не подарили визитершам ни одного сета.

Впрочем, нельзя сказать, что гостьи будто бы выглядели обреченными на неудачи. Они боролись во всех партиях за исключением второй в матче №2, когда после счета 6:5 в пользу «Химика» на подачах его доигровщицы Юлии Бойко и центральной блокирующей Дарьи Дрозд хозяйки в одной расстановке набирали соответственно 7 и 8 очков. Кстати, недавно вписавшаяся в «основу» Бойко оба дня была в ударе и небезосновательно в этих матчах признана лучшей в составе своей команды.

В первой игре воспитанницы луцкого тренера Богуслава Галицкого, уступая в стартовой партии 3:9, на подаче Марины Скрипник после ее эйса сравняли счет - 10:10. А во втором сете волынянки проигрывали 2:7, но, воспользовавшись огрехами соперниц, подтянулись к ним вплотную - 13:14. Подобное наблюдалось и в третьем сете. Но вот в концовках каждого из периодов матча, когда ударно «выстреливала» Бойко , все склонялось в пользу чемпионок.

И в первом, и в третьем сетах второй встречи лучанки цеплялись за каждое очко, у них после четких передач связующей Елены Рудык удачно атаковала Людмила Осачук. Лишь в эндшпилях этих партий усилиями в нападении, главным образом, Анастасии Крайдубы и неугомонной Бойко подопечные наставника «Химика» Андрея Романовича достигали успеха.

Как рассказал тренер «Северодончанки» и сборной Украины Гарий Егиазаров, девчата его клуба просто безобразно провели первый матч с подопечными наставника «Галычанки» Виктора Туркулы. Хозяйки «отличились» разве что большим количеством ошибок, уступая гостьям во всех элементах волейбола. Тернопольчанки в каждой партии сразу создавали отрывы за счет, прежде всего, ударного тандема в составе Оксаны Мадзар и Анны Ефременко, а потом уверенно контролировали дальнейших ход игры

На следующий день чересчур благодушное настроение волейболисток «Галычанки» (победа, мол, от нас никуда не денется) сыграло с ними плохую шутку. В то же время молодые северодончанки, которым уже надоело проигрывать, вышли на площадку с намерением прервать полосу своих неудач. Заметно прибавив в мощности подач, аккуратно действуя на приеме, активнее в атаке и на блоке, они в стартовом сете сразу ушли в отрыв и сохранили его до конца. Лидировали хозяйки во второй партии до счета 17:12, пока погоня гостей, в которой после четких передач связующей Елены Стасивской метко поражали цель Мадзар и Ефременко, не привела к паритетным 20:20. Равновесие сохранялось до лотереи «на больше-меньше», а в ней последнее слово оказалось за волейболистками «Северодончанки», у которых в этом матче связующая Алена Гавриленко хорошо снабжала передачами под удары единственную опытную в составе команды и ее главную забойщицу диагональщика Антонину Жук (больше известна по девичьей фамилии Кривобогова).

Уступая по партиям 0:2 и получив в перерыве хорошенького нагоняя от тренера Туркулы, тернопольчанки завелись и, уверенно выиграв два последующих сета, сравняли счет в матче - 2:2. После этого казалось, что, поймав свою игру , гостьи возьмут верх и на пятом укороченном тай-брейке. К тому же, они в нем лидировали 11:9. Но хозяйки не сдались на милость победителю и трансформировали цифры на табло в свою пользу - 13:12. Ну, а затем северодончанки дважды зюлокировали удары Оксаны Яковчук и таки отпраздновали долгожданную победу.

Что касается остальных матчей тура, то в них гостьи оказались явно сильнее хозяек. Так, серебряный призер предыдущего сезона «Белозгар» в двух встречах подарил аутсайдеру «Фавориту» с барского плеча одну партию. В других сетах неувядаемая играющий тренер и капитан виннитчанок Юлия Якушева с партнершами диктовали киевлянкам свои условия игры . А подопечные запорожских тренеров Владимира Бузаева и Ирины Комиссаровой, среди которых особенно выделялась в атаке Виктория Лохманчук, вообще только в одном из шести сетов позволили ровенчанкам перейти 20-очковый рубеж.

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Химик (Южный) - Волынь (Луцк) - 3:0 (25:22, 25:18, 25:21) и 3:0 (25:21, 25:8, 25:18), время (25:22, 25:18, 25:21) и(25:21, 25:8, 25:18), время игр - соответственно 63 и 58 минут.

Северодончанка - Галычанка (Тернополь) - 0:3 (20:25, 11:25, 18:25) и 3:2 (25:19, 27:25, 20:25, 15:25, 15:12), 65 и 93 минуты.

Фаворит (Киев) - Белозгар (Винница) - 1:3 (11:25, 16:25, 25:23, 15:25) и 0:3 (11:25, 13:25, 15:25), 90 и 56 минут.

Регина (Ровно) - Орбита (Запорожье) - 0:3 (13:25, 22:25, 19:25) и 0:3 (12:25, 19:25, 15:25), 57 и 53 минуты.

И В (ТБ) П (ТБ) С/П О

1. Химик 20 20 (2) 0 (0) 60:4 58

2. Волынь 18 13 (1) 5 (0) 40:23 38

3. Галычанка 18 12 (0) 6 (4) 45:20 40

4. Орбита 18 10 (1) 8 (2) 36:28 31

5. Белозгар 18 10 (2) 8 (1) 34:29 29

6. Регина 18 6 (1) 12 (0) 20:43 17

7. Северодончанка 18 2 (1) 16 (1) 13:50 6

8. Фаворит 20 1 (0) 19 (0) 6:57 3

Примечание. При распределении мест учитывается, прежде всего, количество побед, а уже потом - очков.

11-й тур, 11-12 февраля: Орбита - Северодончанка, Волынь - Белозгар, Регина - Фаворит, Химик - Галычанка.