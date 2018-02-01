НБА: результаты матчей 1 февраля

Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

"Бруклин" - "Филадельфия" - 108:116 (30:34, 34:31, 27:23, 25:20)
БН: Динвидди - 27, Рассел - 22
ФС: Эмбиид - 29+14 подборов, Симмонс - 24

"Кливленд" - "Майами" - 91:89 (27:21, 21:29, 24:22, 19:17)
КК: Джеймс - 24+11 подборов, Фрай - 16
МХ: Драгич - 18, Ричардсон - 15

"Бостон" - "Нью-Йорк" - 103:73 (27:24, 23:21, 31:20, 22:8)
БС: Моррис - 20, Розье - 17+11 подборов +10 передач
НН: Кантер - 17+17 подборов, Порзингис - 16

"Индиана" - "Мемфис" - 105:101 (21:25, 34:28, 29:22, 21:26)
ИП: Богданович - 21, Коллисон - 16
МГ: Селден - 24, Газоль М. - 23

"Орландо" - "Лейкерс" - 127:105 (29:25, 29:26, 43:30, 26:24)
ОМ: Спейтс - 21, Фурнье - 19
ЛЛ: Кларксон - 20, Рэндл - 20

"Атланта" - "Шарлотт" - 110:123 (28:35, 24:29, 32:33, 26:26)
АХ: Бэйзмур - 25, Белинелли - 22
ШХ: Уокер - 38, Ховард - 20+12 подборов, Батюм - 10+11 подборов +10 передач

"Портленд" - "Чикаго" - 124:108 (43:19, 24:25, 35:31, 22:33)
ПТ: Маккалум - 50, Лиллард - 13
ЧБ: Лавин - 23, Валентайн - 15

"Финикс" - "Даллас" - 102:88 (36:17, 21:29, 24:15, 21:27)
ФС: Джексон - 21, Уоррен - 20, Крисс - 15+12 подборов
ДМ: Смит - 17, Барнс - 15, Новицки - 14+10 подборов


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