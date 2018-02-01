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НБА: результаты матчей 1 февраля Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Бруклин" - "Филадельфия" - 108:116 (30:34, 34:31, 27:23, 25:20)

БН: Динвидди - 27, Рассел - 22

ФС: Эмбиид - 29+14 подборов, Симмонс - 24 "Кливленд" - "Майами" - 91:89 (27:21, 21:29, 24:22, 19:17)

КК: Джеймс - 24+11 подборов, Фрай - 16

МХ: Драгич - 18, Ричардсон - 15 "Бостон" - "Нью-Йорк" - 103:73 (27:24, 23:21, 31:20, 22:8)

БС: Моррис - 20, Розье - 17+11 подборов +10 передач

НН: Кантер - 17+17 подборов, Порзингис - 16 "Индиана" - "Мемфис" - 105:101 (21:25, 34:28, 29:22, 21:26)

ИП: Богданович - 21, Коллисон - 16

МГ: Селден - 24, Газоль М. - 23 "Орландо" - "Лейкерс" - 127:105 (29:25, 29:26, 43:30, 26:24)

ОМ: Спейтс - 21, Фурнье - 19

ЛЛ: Кларксон - 20, Рэндл - 20 "Атланта" - "Шарлотт" - 110:123 (28:35, 24:29, 32:33, 26:26)

АХ: Бэйзмур - 25, Белинелли - 22

ШХ: Уокер - 38, Ховард - 20+12 подборов, Батюм - 10+11 подборов +10 передач "Портленд" - "Чикаго" - 124:108 (43:19, 24:25, 35:31, 22:33)

ПТ: Маккалум - 50, Лиллард - 13

ЧБ: Лавин - 23, Валентайн - 15 "Финикс" - "Даллас" - 102:88 (36:17, 21:29, 24:15, 21:27)

ФС: Джексон - 21, Уоррен - 20, Крисс - 15+12 подборов

ДМ: Смит - 17, Барнс - 15, Новицки - 14+10 подборов

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