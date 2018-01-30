Фернандо Алонсо выступит в легендарной гонке 24 часа Ле-Мана

Двукратный чемпион мира серии Формула-1 Фернандо Алонсо выступит на легендарной "24 часа Ле-Мана" в самой престижной категории LMP1.

Алонсо уже заявлял о своем желании выиграть 24-часовую гонку в Ле-Мане, стремясь выиграть "Три Короны" автоспорта, и в минувшие выходные он выступил на 24 часах Дайтоны на LMP2 Ligier для того, чтобы подготовиться к Ле-Ману.

Испанец уже протестировал тойотовский LMP1 автомобиль TS050 Hybrid в конце прошлого года в Бахрейне, и теперь достигнуто соглашение, по которому Алонсо будет выступать в WEC чемпионате.

И хотя Формула-1 по-прежнему остается приоритетом Алонсо, он продолжит идти к своей цели - выиграть "Три Короны Мотоспорта" (победа на Гран-при Монако, 24 часа Ле-Мана и Инди-500).

"Мы пробовали в Инди в прошлом году, мы были близки", - отметил Алонсо.

"В этом году у меня есть шанс выступить на 24 часа Ле-Мана благодаря Макларен. Это большая задача, в которой многое может пойти не так, но я готов и с нетерпением жду этого боя. Мое согласие выступать в WEC серии возможно только благодаря пониманию и хорошим отношениям с Макларен. И я очень рад, что они понимают сколько это для меня значит. Но нет никакой возможности, чтобы эта задача отвлекла меня от моей главной цели - Формулы-1 с "Маклареном". Моя цель в 2018 году - быть конкурентоспособным на каждом Гран-при, и я уверен, что мы будем ближе к этой цели", - добавил испанский гонщик.


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