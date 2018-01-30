Яромир Ягр покидает НХЛ
Обладатель множества рекордов Национальной хоккейной лиги Яромир Ягр принял решение вернуться в Чехию. Легендарный чешский хоккеист продолжит карьеру в "Кладно", владельцем которого является сам Ягр. "Кладно" должен получить все необходимые документы и заявить 46-летнего форварда до 1 февраля.
В нынешнем сезоне Яромир Ягр защищал цвета "Калгари", в составе которого принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Результаты - более, чем скромные: один гол и шесть голевых передач. Напомним, что Ягр мог побить рекорд Горди Хоу по количеству матчей, проведенных в НХЛ, но не дотянул до результата легендарного канадца 34 поединка. И теперь уже вряд ли чеху предоставится такой шанс.
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