Бэйцзин Гоань отрицает интерес к Наингголану

Руководство "Бэйцзин Гоань" отреагировало на информацию о том, что клуб предпринимает попытки приобрести полузащитника "Ромы" Раджу Наингголана. Более того, некоторые СМИ сообщили, что "волки" ответили отказом на серьёзное предложение из Поднебесной (речь идёт о 50 миллионах евро).

Впрочем, китайцы утверждают, что приглашение 29-летнего бельгийца не входит в сферу их интересов.

- Мы не обращались к "Роме" по поводу Наингголана, поскольку тренерский штаб никогда не рассчитывал на подписание данного исполнителя. Шумиха по поводу того, что "Бэйцзин Гоань" ведёт борьбу с "Гуанчжоу Эвергранд" за Наингголана, не имеет под собой никаких оснований, - заявили в Пекине.

Напомним, в нынешнем сезоне Раджа принял участие в 17 поединках Серии А, оформив два гола и четыре результативные передачи.