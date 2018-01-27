Венгер: Почеттино ввели в заблуждение

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер попытался предотвратить конфликт с рулевым "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Ранее французский специалист заявил о том, что журналисты не проявляют к "канонирам" такого же уважения, как к другим клубам, которые не выходили в финалы турниров по 25 лет. Многие увидели в словах Венгера намёк на лондонских соседей и "Ливерпуль", а Почеттино посоветовал коллеге сосредоточиться на проблемах своей команды.

- Я не имел в виду никого конкретного, поэтому недоволен ситуацией. Нет, никто не говорил о "Тоттенхэме" и даже не думал о нём. Это был общий пример. Я работаю здесь 20 лет, уважительно отношусь к прессе и ручаюсь за свои слова. Тем не менее, не хотелось бы отвечать за то, чего я не говорил. Безусловно, Почеттино ввели в заблуждение. Что касается его совета сосредоточиться на "Арсенале", то здесь он абсолютно прав. Конечно, я так и сделаю, - приводит слова Венгера издание FourFourTwo.