НХЛ: Торонто обыгрывает Чикаго, Лос-Анджелес берет верх над Калгари

Два матча регулярного чемпионата состоялись Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-01-25. Результаты всех матчей

"Чикаго" - "Торонто" - 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Уильям Нюландер, реализовав буллит на 6-й секунде овертайма, принес победу "Торонто" над "Чикаго". После вбрасывания форвард "Кленовых листьев" ушел в отрыв и остановить его у игрока "Блэкхокс" получилось только с фолом. В основное время матча у "Торонто" отличились Митч Марнер и Назим Кадри. У "Чикаго" забивали Брент Сибрук и Ник Шмальц.

"Калгари" - "Лос-Анджелес" - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол Таннера Пирсона за 23 секунды до окончания овертайма принес победу "Кингз" над "Флеймз". Шон Монахэн открыл счет в матче в середине первого периода, а Джейк Маззин реализовал численное преимущество "Лос-Анджелеса" во втором.




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