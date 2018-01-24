16-летняя Ын - единственный представитель Гонконга в Пхенчхане

У Гонконга будет свой первый участник на зимних Олимпийских играх после того, как 16-летняя горнолыжница Арабелла Ын, которая гарантировала себе место в Пхенчхане в следующем месяце. Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года.

Студентка американского университета будет единственным представителем Гонконга на Олимпийских играх в Республике Корея. Она является лишь шестым спортсменом, защищающим флаг специальной китайской территории на зимних Олимпиадах, и первой в горнолыжных дисциплинах после того, как предыдущие пять соревновались в шорт-треке.

Уроженка Гонконга Арабелла Ын будут соревноваться на дистанциях в слаломе и гигантском слаломе.

Соревнования по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане пройдут с 12 по 24 февраля на горнолыжных трассах в Чунбоне и Ёнпхёне. В рамках соревнований будет разыграно 11 комплектов наград. По сравнению с Играми 2014 года в Сочи в программу соревнований были добавлены смешанные командные соревнования.