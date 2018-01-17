Вилья: Сделаю все необходимое, чтобы поехать на ЧМ-2018

Нападающий «Нью-Йорк Сити» и сборной Испании Давид Вилья рассказал о желании выступить на ЧМ-2018 в составе своей национальной команды.

Напомним, что в сентябре 2017-го Вилья был вызван в сборную Испании впервые за долгое время и вышел на поле в концовке матча с командой Италии (3:0). Всего нападающий провёл за испанскую сборную 97 поединков и забил 59 голов.

«Буду очень рад, если Хулен Лопетеги в итоге включит меня в заявку сильнейших и я поеду со сборной Испании на ЧМ-2018. Буду работать и тренироваться на высочайшем уровне, чтобы показать свой максимум и обратить на себя внимание тренерского штаба команды.

Возвращение в сборную в прошлом году? Тогда не вовремя случилась травма, но в целом реакция людей была положительной. Это приятно, несмотря на то, что в итоге все испортило повреждение, полученное на тренировке.