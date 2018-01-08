Брынзак: Мужская эстафета в Оберхофе - это шоу-гонка

Президент Федерации биатлона Украины прокомментировал выступление спортсменов в Оберхофе на эстафетных гонках:

- У женщин, кроме Насти Меркушиной все сработали не очень. И стрельбы не было нормальной, и хода не было. С лыжами тоже были определенные проблемы, со смазкой... Такие дни бывают, мы спокойно к этому относимся. Будем работать дальше.

Мужская гонка? Это вообще не эстафета была. Это такая шоу-гонка. На разных коридорах была разная интенсивность тумана, поэтому кому-то повезло больше, кому-то меньше. Кто-то залежался, кто-то успел увеличить оптику, кто-то нет. Это не показательный момент. Ногами ребята отработали более-менее, а со стрельбой лежа не справились, потому что не успели сменить конфигурацию оптики и не видели вообще ничего. Тем более, что им приходилось стрелять у 8-го и 10-го щитов, а там были далеко не лучшие условия для стрельбы, - отметил Владимир Брынзак, слова которого приводит BiathlonPlace.