Google Chrome получил самую большую прибавку к производительности за последние годы

Google объявила, что завершает 2020 год выпуском обновления браузера Google Chrome , обеспечивающим самое серьёзное улучшение его производительности. «Обновление в этом месяце представляет собой самый большой прирост производительности Chrome за последние годы», — написал в блоге Мэтт Уодделл (Matt Waddell), директор по продукту Chrome . По его словам, множество внутренних изменений и оптимизаций привело к ускорению Chrome по нескольким направлениям.

Первое направление касается работы с вкладками. Chrome теперь будет отдавать предпочтение вашей активной вкладке над другими в фоновом режиме, «сокращая использование ЦП до 5 раз и продлевая время автономной работы до 1,25 часа (на основе наших внутренних тестов)». В блоге Chromium компания объяснила, что этого удалось достичь благодаря троттлингу в JavaScript: «Мы сделали это, не жертвуя фоновыми функциями, которые интересуют пользователей, такими как воспроизведение музыки и получение уведомлений».

