В Chrome нашли ошибку, которая намертво «вешает» Windows

ИБ-эксперт компании Malwarebytes Жером Сегура (Jerome Segura) сообщил об очередном баге в Google Chrome . Уязвимость позволяет использовать JavaScript-код для создания бесконечного цикла, из-за чего Windows использует диск на 100%.

Даже если вы закроете диалоговое окно, браузер будет постоянно переходить на опасный сайт, а выход из цикла будет невозможен.

Единственный способ закрыть браузер – запустить «Диспетчер задач» в Windows и принудительно завершить зависший процесс «GoogleChrome.exe», или же выключить компьютер. При повторном открытии браузера не стоит восстанавливать закрытые вкладки, так как снова попадете на вредоносный сайт.