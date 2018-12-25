В Chrome нашли ошибку, которая намертво «вешает» Windows

ИБ-эксперт компании Malwarebytes Жером Сегура (Jerome Segura) сообщил об очередном баге в Google Chrome. Уязвимость позволяет использовать JavaScript-код для создания бесконечного цикла, из-за чего Windows использует диск на 100%.

Windows 10 BSOD

Даже если вы закроете диалоговое окно, браузер будет постоянно переходить на опасный сайт, а выход из цикла будет невозможен.

Windows Bug

Единственный способ закрыть браузер – запустить «Диспетчер задач» в Windows и принудительно завершить зависший процесс «GoogleChrome.exe», или же выключить компьютер. При повторном открытии браузера не стоит восстанавливать закрытые вкладки, так как снова попадете на вредоносный сайт.

Windows Bug

Стоит отметить, что на браузер Mozilla Firefox данный код никак не влияет. Google уже ознакомлена с возникшей проблемой и уже работает над обновлением, которое исправит обнаруженный баг.


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