Джиджи Хадид рассталась с Зейном

Джиджи Хадид и Зейн Малик, по сообщениям, встречались с 2015 года. Известная супермодель и певец 13 месяцев назад стали родителями – на свет появилась их дочь Хая. Но, видимо, сказке пришел конец, так как стало известно о расставании пары.

Сообщения о прекращении отношений появились после неприятного инцидента. Сообщалось, что Зейн Малик ударил маму топ-модели во время ссоры. В своем заявлении в социальных сетях певец отметил, что теща пришла к нему домой. Он хотел поговорить с ней мирно, но не получилось. При этом факт рукоприкладства музыкант категорически отрицает.

Между тем, в СМИ заявляют, что мама Джиджи Хадид собирается написать заявление на своего горе-зятька, так как печется о безопасности дочери.

"Они сейчас не вместе. Однако они оба хорошие родители, — заявил друг семьи Хадид. – Они со-родители. Иоланда, конечно, очень защищает Джиджи. Она хочет самого лучшего для своей дочери и внучки".

У Джиджи Хадид и Зейна Малика есть общая дочь Хая, которая родилась более года назад. В сентябре пара устроила для малышки шумную вечеринку, на которой присутствовали все члены их семьи.

Первые сообщения о романе звезд появились в ноябре 2015 года – влюбленные никак не комментировали эти слухи. Однако в 2016 году модель снялась в клипе Малика, а Vogue впервые назвал Хадид его девушкой. Через два года сообщалось, что молодые люди расстались. Окончательно пара сошлась в январе 2020 года, а в апреле сообщили о беременности модели.

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