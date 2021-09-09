Для оформления электронного больничного пациенту необходимо прийти на прием к врачу, - Нацслужба здоровья

"Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности".

?Для оформления электронного больничного пациенту необходимо прийти на прием к врачу, - Нацслужба здоровья
Фото: vz.kiev.ua

Для того, чтобы врач оформил электронный листок нетрудоспособности (больничный), пациенту нужно лично прийти на прием.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

"Переход на электронные больничные означает, что отныне пациенту не нужно собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам. Обмен информацией происходит автоматически. А пациент тем временем занимается своим лечением. Однако посещать врача для этого обязательно", - пояснили в Нацслужбе .

Врач должен осмотреть пациента и определить, нужно ли направлять его на дополнительные обследования или на консультацию к другим специалистам. Или же он сам назначит пациенту лечение.

"Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности", - отметили в Нацслужбе здоровья.

Напомним, электронный больничный планували ввести з 1 квітня 2020 року, однако этого не произошло из-за технических проблем. В июле 2020-го в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что Министерство здравоохранения в тестовом режиме запускает электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда. Через несколько дней в Минздраве заявили, что более масштабное тестирование е-больничных начнут в августе.

В 2018 году сообщалось, что электронные больничные полностью заменят бумажные справки уже с 2019 года.

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