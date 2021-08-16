В детском лагере на Одесщине зафиксирована вспышка коронавируса, - СМИ

Симптомы болезни проявились у 42 детей и двух сотрудников центра.

В Украинском детском центре "Молодая гвардия" в Одесской области зафиксирована вспышка коронавируса. Симптомы болезни обнаружены у 42 детей и 2 сотрудников лагеря.

Как сообщает местное издание "Думская", в настоящее время учреждение закрыто на карантин.

"Симптомы болезни проявились у 42 детей и двух сотрудников УДЦ. Их изолировали и взяли пробы биоматериала для ПЦР-диагностики. Первые результаты - положительные", - сообщает портал со ссылкой на источник в оздоровительном учреждении.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения изданию подтвердили информацию о вспышке заболевания: "Вчера было 26 больных, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования".

Напомним, в прошлом месяце на Прикарпатье пятеро детей из лагеря попали в больницу с диагнозом "острый гастроэнтерит". Открыто уголовное производство.