В Одессе за ночь выпало 80% месячной нормы осадков

От ГСЧС для откачки воды работают 15 автоцистерн, 2 пожарно-насосных станции, 6 мотопомп и более 100 спасателей.

В городе Одесса за ночь выпало 80% месячной нормы осадков.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Начиная с 22 июля, в половине второго ночи, в результате ливня, возникли многочисленные подтопления в Суворовском, Приморском, Малиновском и Киевском районах города (наиболее резонансные: Атамана Головатого, улица Балковская, Радиальная, Шефская, Бабеля, Болгарская, Рихтера, Академика Филатова, Авдеева-Черноморского, Шляхова, Бунина, Промышленная, Химическая)", - говорится в сообщении.

В связи с этим по подразделениям города Одессы был проведен сбор резервного личного состава ГСЧС. По состоянию на 15:00 спасатели осуществили 40 выездов, из них - 19 ночью. Были эвакуированы и спасены более 30 человек.

Фото: ГСЧС

Утром 22 июля на местном пруду в селе Нерубайском, по улице Центральная, вода вышла из берегов. Вследствие подтопило 10 частных домов. Ориентировочная площадь затопления - 4 га. Для откачки воды работают пожарная насосная станция, мотопомпа, насос от автоцистерны и 7 спасателей. Коммунальщики также осуществляют работы по прочистке ливневой канализации. Уровень воды постепенно уменьшается.

В настоящее время ситуация остается осложненной на участке в районе Пересыпь (улица Атамана Головатого и Черноморского казачества, где уровень воды достигает от 40 до 90 см).

От ГСЧС для откачки воды работают 15 автоцистерн, 2 пожарно-насосных станции, 6 мотопомп и более 100 спасателей. Ориентировочно откачено 4500 м3 дождевой воды. Работы продолжаются.

Вследствие непогоды обесточены 23 населенных пункта.

Напомним, в Одессе в результате мощного ливня затопило магазины и сорвало асфальт.