В НАН спрогнозировали снижение заболеваемости ковидом до конца июля

За две последние недели заболеваемость упала на 23%.

В НАН спрогнозировали снижение заболеваемости ковидом до конца июля
Фото: kyivcity.gov.ua

Ученые Национальной академии наук прогнозируют, что в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом в Украине будет снижаться.

Согласно прогнозу, в период с 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки составит 464, а в период с 21 по 27 июля заболеваемость станет еще ниже.

"Согласно прогнозным вычислениям (в которых заложена тенденция увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев равно 468 в течение недели 14-20 июля 2021 года и 442 - в течение недели 21-27 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

В то же время в НАН констатируют, что среднее количество новых выражений ковида в Украине уменьшилось до 476 человек в день (за две недели уменьшилось на 23%), среднее количество летальных случаев составляет 19 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Также ученые считают, что прирост новых случаев прекратит сокращаться уже через две недели.

"Определенную обеспокоенность вызывает стремительное падение среднего возраста больных и умерших. Такой демографический сдвиг может указывать на будущий рост заболеваемости", - отмечают в НАН.

Напомним, согласно исследованию Киевской школы экономики, смертность от ковида в Украине до сентября может достичь 54-70 тысяч.

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