На Житомирщине подстрелили 9-летнего мальчика, открыто уголовное производство

Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении.

На Житомирщине подстрелили 9-летнего мальчика, открыто уголовное производство
Фото: tengrinews.kz

12 июля в больницу Новоград-Волынского на Житомирщине был доставлен 9-летний мальчик со сквозным огнестрельным ранением спины. По данному факту открыто уголовное производство.

Как отмечает пресс-служба МВД Украины, сообщение о происшествии поступило в полицию в 14:30 от медиков. Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь. В больницу немедленно выехали полицейские следственно-оперативной группы Новоград-Волынского районного отдела.

По предварительным данным, происшествие якобы произошло на берегу местной реки. Однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились.

Полицейские провели ряд других следственно-розыскных мероприятий и в результате обыска по месту жительства раненого мальчика обнаружили доказательства того, что ранили ребенка в доме. С места происшествия изъяты пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.

Также установлено, что к нанесению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Напомним, из-за сильных ливней в субботу, 10 июля, поднялся уровень воды в реке Быстрица Надворнянская в Закарпатье, чрезвычайники спасли на водоемах Надворнянского района 11 человек.

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