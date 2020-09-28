Количество госпитализированных с отравлением в Коломые возросло до 59

135 человек находятся на амбулаторном лечении.

Количество госпитализированных с отравлением в Коломые возросло до 59
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

Количество госпитализированных вследствие отравления в столовой предприятия "Леон" в Коломые Ивано-Франковской области возросло до 59. На амбулаторном лечении находятся 135 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В период с 24 по 27 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратилось 194 человека (за сутки 6 человек). 59 человек госпитализированы и 135 человек находятся на амбулаторном лечении (употребляли пищу в столовой ООО "Леон", Коломыя)", - говорится в сообщении.

Осуществляется комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Ивано-Франковской области с диагнозом "пищевое отравление" 25 сентября находилось 50 человек. Всего за медицинской помощью из-за отравления обратилось 124 человека.

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