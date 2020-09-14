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2020-09-14
Митрополит Драбинко оправился от коронавируса
Иерарх ПЦУ получил отрицательный тест.
Фото: facebook.com/oleksandr.drabinko
Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) оправился от коронавируса. Сегодня он получил отрицательный тест.
Об этом иерарх ПЦУ сообщил в фейсбуке, добавив фотокопию результата теста от 12 сентября.
"Полученный сегодня результат на COVID-19 отрицательный. Всем кто болеет, желаю милости Божией и скорейшего выздоровления!" - написал митрополит Александр.
Фото: facebook.com/oleksandr.drabinko
О том, что митрополит Александр заболел коронавирусом, стало известно 1 сентября после планового обследования. Симптомов болезни у него не было.
В июне сообщили, что коронавирусом заразился винницкий митрополит Симеон. Инфекцию обнаружили во время планового лечения.