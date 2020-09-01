Подозреваемого в похищении 4-летней девочки на АЗС в Борисполе правоохранители взяли под стражу

Бориспольский горрайонный суд Киевской области 31 августа избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в похищении 4-летней девочки на автозаправочной станции содержание под стражей на 2 месяца без внесения залога. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области.

“Напомним, что следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили 29-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и по ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что 28 августа около 20:00 неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась от дочери, рассчитываясь за топливо на АЗС, похитил девочку. В течение двух часов в ходе спецоперации злоумышленник – 29-летний местный житель, был задержан, а девочка возвращена родителям.

Напомним, в августе полицейские Киевщины ликвидировали телеграмм-канал, где злоумышленник освещал информацию о наличии наркотиков и их стоимость. Наркодилер распространял каннабис и амфетамин в Макаровском районе методом “закладок”. Деньги же “покупатели” переводили на банковские карты через различные платежные системы.

Фото: пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области