В Ботсване зафиксировали необъяснимый падеж сотен слонов

Зоозащитники опасаются, что речь о какой-то болезни или отравлении.

В Ботсване зафиксировали необъяснимый падеж сотен слонов
Фото: elephantswithoutborders.org

В Ботсване по неизвестной причине умерли несколько сотен слонов. Местные власти подтвердили гибель по меньшей мере 275 особей. В организации "Слоны без границ" (Elephants Without Borders), занимающейся защитой животных от браконьеров в Африке, говорят о 356 погибших слонах, начиная с мая.

Об этом пишет Reuters.

Мертвых слонов впервые обнаружили несколько месяцев назад в районе реки Окаванго. Специалисты до сих пор не могут установить, почему они умирают. "Мы выбрали три лаборатории в Зимбабве, ЮАР и Канаде для обработки образцов, взятых у мертвых слонов", - говорится в заявлении Министерства окружающей среды Ботсваны.

Версию с браконьерами исключили, потому что трупы слонов были найдены нетронутыми.

По данным "Слонов без границ", умирают слоны всех возрастов.

"Несколько еще живых слонов, которых мы видели, были слабыми, вялыми и истощенными. Некоторые выглядели дезориентированными, испытывали затруднения при ходьбе, имели признаки частичного паралича или хромоты. Один слон ходил по кругу, не в силах изменить направление, хотя его подталкивали другие члены стада", - заявил директор организации Майк Чейз.

По его словам, нужно срочно выяснить, что происходит - идет ли речь о болезни или отравлении.

Общая популяция слонов в Африке сокращается из-за браконьерства, но в Ботсване, где проживает почти треть слонов континента, численность с конца 90-х годов выросла на 60% до 130 тыс. особей.

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