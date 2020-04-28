Каховку с 29 апреля закрывают на карантин

В городе лабораторно подтвердили 22 случаяя COVID-19.

Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
Иллюстративное фото

Город Каховка Херсонской области закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что во вторник, 28 апреля, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии Каховки на карантин. В городе обнаружено 22 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.

"Поэтому с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Каховка будет закрыта на въезд-выезд, начиная с 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая. При этом въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе, и автотранспорта специальных рейсов, которые обеспечивают перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.

В городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") и по ул. Мелитопольская 1а, а также ограничено движение и перекрытии дороги бетонными блоками.

Напомним, с 22 апреля из-за вспышки коронавируса районные власти закрыли город Почаев. Также на карантин закрыли Почаевскую лавру, которую в Минздраве считают основным очагом вспышки коронавируса. Однако это не могут подтвердить из-за отказа настоятеля сотрудничать с врачами.

На Пасху в лавре зафиксировали нарушение условий карантина, в связи с чем было начато уголовное производство.

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