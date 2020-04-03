Черновицкую область полностью закрыли до конца карантина

На Буковине зафиксировали 5 летальных случаев от COVID-19, инфицированы более 179 человек.

Черновицкую область полностью закрыли до конца карантина
Фото: molbuk.ua

Черновицкая область с 12:00 3 апреля и до окончания карантина переходит на особый режим въезда-выезда на территорию области, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавируса. Пересечение админграницы ограничат для всего частного транспорта.

Ранее сообщалось, что границы области закроют с полуночи, заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

"Вместо 00:00 3 апреля границы закроют в полдень. У граждан еще есть время для реализации своих планов", - написал он в фейсбуке, поблагодарив руководство ОГА за "мудрое решение отсрочить закрытие границ области на 12 часов".

Глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук вечером 2 апреля обратился к буковинцам, рассказав об усилении карантинных мер.

По его словам, усиленный карантинный вводится заработает с полуночи 3 апреля. однако до 12:00 людям еще дадут возможность покинуть область или заехать в нее.

После этого, пересечь админграницу смогут только грузовики, транзитные автомобили, сельскохозяйственные машины, автомобили предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность области. Частные лица, зарегистрированные в области, смогут беспрепятственно вернуться, однако выехать из нее уже не смогут. Всех остальных в область пускать не будут.

Тем, кто работает в области, но не проживает там, глава ОГА посоветовал переехать на время карантина или договориться с работодателем о переходе на удаленный режим работы.

Также Осачук добавил, что после введения карантина во всем регионе контрольно-пропускные пункты у отдельных населенных пунктов, где вспышка коронавируса, уберут.

В то же время на границе области разместят 5 контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах: Вижница, Орельци, Звенячин, Атаки и Новоднестровск. На них будут работать спасатели, сотрудники полиции и нацгвардии.

Глава ОГА подчеркнул, что все вводимые мероприятия имеют одну единственную цель - "помочь людям найти причину остаться дома".

Сергей Осачук проинформировал, что в области 2 апреля было официально подтверждено еще 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных - трое детей и девять человек старше 55-ти лет.

Общее число зараженных коронавирусом в области составляет 171 человек. Она занимает второе после Киева место по количеству инфицированных новым коронавируосм.

1 апреля на Буковине был зарегистрирован пятый летальный случай в следствие COVID-19. В Сокирянах умерла 68-летняя пенсионерка.

16 марта в Черновцах умерла 33-летняя женщина с коронавирусом, 30 марта - 84-летний мужчина, 31 марта - 65-летняя женщина и 58-летний мужчина.

По состоянию на вечер 2 апреля, в Украине общее число скончавшихся вследствие коронавируса выросло до 22.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Черновицкой области зафиксировали 59 случаев коронавирусаВ Черновицкой области зафиксировали 59 случаев коронавируса
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяинаВ Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантинаБританец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина
В Киеве выявлено восемь новых случаев COVID-19В Киеве выявлено восемь новых случаев COVID-19
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляциюВ Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
Блок рекламы


Похожие новости
Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантинаБританец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина
Сумская область ожидает пик заболеваемости в третьей декаде апреляСумская область ожидает пик заболеваемости в третьей декаде апреля
Владелец кафе в Подольском районе Киева получил уже второй админпротокол за нарушение карантина
Полиция открыла 33 уголовных дела за нарушение карантинаПолиция открыла 33 уголовных дела за нарушение карантина
Мелкие населенные пункты под Киевом закрылись на въезд и выезд
Во Львовской области суд впервые оштрафовал нарушителя карантинаВо Львовской области суд впервые оштрафовал нарушителя карантина
Акушерский корпус винницкого роддома закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 среди сотрудницАкушерский корпус винницкого роддома закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 среди сотрудниц
В МВД заверили, что дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животныхВ МВД заверили, что дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных
Минюст ввел новые правила при передаче посылок заключенным в период карантинаМинюст ввел новые правила при передаче посылок заключенным в период карантина
Суспильне обнародовало расписание трансляций богослужений разных конфессий на время карантинаСуспильне обнародовало расписание трансляций богослужений разных конфессий на время карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости