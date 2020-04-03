Черновицкую область полностью закрыли до конца карантина

На Буковине зафиксировали 5 летальных случаев от COVID-19, инфицированы более 179 человек.

Черновицкая область с 12:00 3 апреля и до окончания карантина переходит на особый режим въезда-выезда на территорию области, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавируса. Пересечение админграницы ограничат для всего частного транспорта.

Ранее сообщалось, что границы области закроют с полуночи, заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

"Вместо 00:00 3 апреля границы закроют в полдень. У граждан еще есть время для реализации своих планов", - написал он в фейсбуке, поблагодарив руководство ОГА за "мудрое решение отсрочить закрытие границ области на 12 часов".

Глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук вечером 2 апреля обратился к буковинцам, рассказав об усилении карантинных мер.

По его словам, усиленный карантинный вводится заработает с полуночи 3 апреля. однако до 12:00 людям еще дадут возможность покинуть область или заехать в нее.

После этого, пересечь админграницу смогут только грузовики, транзитные автомобили, сельскохозяйственные машины, автомобили предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность области. Частные лица, зарегистрированные в области, смогут беспрепятственно вернуться, однако выехать из нее уже не смогут. Всех остальных в область пускать не будут.

Тем, кто работает в области, но не проживает там, глава ОГА посоветовал переехать на время карантина или договориться с работодателем о переходе на удаленный режим работы.

Также Осачук добавил, что после введения карантина во всем регионе контрольно-пропускные пункты у отдельных населенных пунктов, где вспышка коронавируса, уберут.

В то же время на границе области разместят 5 контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах: Вижница, Орельци, Звенячин, Атаки и Новоднестровск. На них будут работать спасатели, сотрудники полиции и нацгвардии.

Глава ОГА подчеркнул, что все вводимые мероприятия имеют одну единственную цель - "помочь людям найти причину остаться дома".

Сергей Осачук проинформировал, что в области 2 апреля было официально подтверждено еще 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных - трое детей и девять человек старше 55-ти лет.

Общее число зараженных коронавирусом в области составляет 171 человек. Она занимает второе после Киева место по количеству инфицированных новым коронавируосм.

1 апреля на Буковине был зарегистрирован пятый летальный случай в следствие COVID-19. В Сокирянах умерла 68-летняя пенсионерка.

16 марта в Черновцах умерла 33-летняя женщина с коронавирусом, 30 марта - 84-летний мужчина, 31 марта - 65-летняя женщина и 58-летний мужчина.

По состоянию на вечер 2 апреля, в Украине общее число скончавшихся вследствие коронавируса выросло до 22.