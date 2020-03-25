Медработникам Киевщины распечатали наклейки на одежду и автомобили
Департамент здравоохранения Киевской ОГА вместе с благотворителями распечатали наклейки на одежду и автомобили медицинским работникам Киевщины с надписью “Я медпрацівник” и призвали помогать им и поддерживать.
Об этом
“Вместе с благотворителями распечатали наклейки медицинским работникам на одежду и авто. Просьба помогать и поддерживать наших уважаемых медиков”, – написал он.
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Фото: из открытых источников