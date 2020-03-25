Медработникам Киевщины распечатали наклейки на одежду и автомобили

Департамент здравоохранения Киевской ОГА вместе с благотворителями распечатали наклейки на одежду и автомобили медицинским работникам Киевщины с надписью “Я медпрацівник” и призвали помогать им и поддерживать.

Об этом KV стало известно из сообщения директора департамента здравоохранения КОГА Максима Ионова в Facebook.

“Вместе с благотворителями распечатали наклейки медицинским работникам на одежду и авто. Просьба помогать и поддерживать наших уважаемых медиков”, – написал он.

Напомним, как ранее писала KV , жителей Киевщины призывают объединяться для помощи медикам, которые живут в пригороде Киева и не могут добраться на работу в столицу из-за ограничения транспортного сообщения. В связи с этим в Viber был создан чат "Подвези медика на работу", куда можно обратиться за помощью и предложить свою.

Фото: из открытых источников