Медработникам Киевщины распечатали наклейки на одежду и автомобили

Медработникам Киевщины распечатали наклейки на одежду и автомобили

Департамент здравоохранения Киевской ОГА вместе с благотворителями распечатали наклейки на одежду и автомобили медицинским работникам Киевщины с надписью “Я медпрацівник” и призвали помогать им и поддерживать. 

Об этом KV стало известно из сообщения директора департамента здравоохранения КОГА Максима Ионова в Facebook. 

“Вместе с благотворителями распечатали наклейки медицинским работникам на одежду и авто. Просьба помогать и поддерживать наших уважаемых медиков”, – написал он. 

Напомним, как ранее писала KV, жителей Киевщины призывают объединяться для помощи медикам, которые живут в пригороде Киева и не могут добраться на работу в столицу из-за ограничения транспортного сообщения. В связи с этим в Viber был создан чат "Подвези медика на работу", куда можно обратиться за помощью и предложить свою.

Фото: из открытых источников


Виктория Билоус, КиевВласть

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