УГКЦ готова при необходимости передать все храмы под госпитали

Святослав также призвал украинскую власть объявить "политический карантин".

УГКЦ готова при необходимости передать все храмы под госпитали
Фото: Макс Левин

Украинская греко-католическая церковь готова передать все свои храмы под госпитали, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил глава УГКЦ Святослав, говорится на сайте церкви.

"Как во времена Майдана, когда греко-католические храмы, монастыри открылись и превратились в больницы, на подпольные госпитали, так если потребуется, все церковное пространство станет госпиталями, где мы будем вместе с вами спасать человеческие жизни", - заявил предстоятель.

По словам главы УГКЦ, священники также готовы присоединиться к спасению больных коронавирусом, только их надо научить.

"Мы молимся за медиков и мы сделаем все, чтобы не наступила минута, когда вы, врачи, будете решать, какой человек будет жить, а какой будет умирать из-за того, что у вас не будет средств спасти каждого, кто нуждается в помощи", - сказал Святослав.

Также предстоятель призвал украинскую власть объявить "политический карантин" и не принимать решений, которые требуют всенародного обсуждения, а состоятельных украинцев материально помочь бороться с коронавирусом.

Напомним, ранее УГКЦ разрешила в условиях карантина не ходить на службы. Святослав также предостерег от стигматизации или негативного отношения к больным COVID-19 или тем, у кого подозревают эту болезнь.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
В Украине вылечился первый заболевший коронавирусомВ Украине вылечился первый заболевший коронавирусом
В Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантинаВ Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантина
Кличко объявил об ужесточении карантина в КиевеКличко объявил об ужесточении карантина в Киеве
Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Семерых пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС, госпитализировали во ЛьвовеСемерых пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС, госпитализировали во Львове
В Деснянском районе пять подозрений на коронавирус, одного пациента госпитализировали при помощи полицииВ Деснянском районе пять подозрений на коронавирус, одного пациента госпитализировали при помощи полиции
В Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщинойВ Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной
В Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщинуВ Броварах Киевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
Во Львове госпитализированы 24 человека с подозрением на коронавирусВо Львове госпитализированы 24 человека с подозрением на коронавирус
Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали 6 человек за часВо Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали 6 человек за час
Труппу Днепропетровского театра оперы и балета отправили на карантин, трое госпитализированыТруппу Днепропетровского театра оперы и балета отправили на карантин, трое госпитализированы
Медики рассказали о состоянии украинцев, госпитализированных в Черновцах с коронавирусомМедики рассказали о состоянии украинцев, госпитализированных в Черновцах с коронавирусом
В Черновцах с подозрением на COVID-19 госпитализировали двух взрослых и ребенкаВ Черновцах с подозрением на COVID-19 госпитализировали двух взрослых и ребенка
На Закарпатье 10 детей госпитализировали с менингококковой инфекциейНа Закарпатье 10 детей госпитализировали с менингококковой инфекцией
Последние новости
Подгружаем последние новости