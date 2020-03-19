В Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантина

Пожилых людей призывают оставаться дома и не выходить на улицу.

В Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантина
Фото: Скриншот видео

В Черновцах запустили специальный автомобиль с громкоговорителем для информирования граждан о правилах карантина.

Об этом сообщает издание АСС.

Отмечается, что спецмашина с громкоговорителем объезжает микрорайоны города и сообщает, как соблюдать правила карантина.

"Работа общественного транспорта в Черновцах приостановлена до улучшения эпидемической ситуации. Это - вынужденная мера, чтобы уберечь здоровье и жизнь Черновцов. В зоне повышенной опасности - люди старше 60 лет. Сохраните жизнь своим близким, позаботьтесь, чтобы пожилые люди оставались дома и были обеспечены всем необходимым. Остановить опасный вирус мы можем только дисциплиной и ответственностью", - говорится в обращении

Такое оповещения в Черновцах будет осуществляться ежедневно.

Как сообщалось, с 18 марта по Львову ездят машины с громкоговорителями, призывающие пенсионеров оставаться дома.

Напомним, ранее в Черновцах начали дезинфицировать улицы. Ранее в Черновцах отменили льготный проезд в транспорте, чтобы мотивировать пенсионеров оставаться дома.

Вечером 17 марта Минздрав подтвердил, что причиной смерти женщины, которая скончалась в Черновцах 16 марта, является коронавирусная инфекция COVID-19. Это второй летальный случай по стране. Первая смерть от COVID-19 в Украине была зафиксирована 13 марта - умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из семи случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине четыре были зарегистрированы в Черновицкой области.

Позже медики заявили, что коронавирус не является причиной смерти 33-летней жительницы Черновцов.

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