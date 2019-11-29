В Первомайском возле Харькова взорвали банкомат

Полиция третий год не может найти банду подрывников.

Фото: hk.npu.gov.ua

Ночью 29 ноября в городе Первомайском (Харьковская область) взорвали банкомат, расположенный в помещении местного профессионального лицея.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Неизвестные грабители привели в действие самодельную бомбу, вскрыли банкомат, забрали четыре кассеты с деньгами и скрылись.

По данному факту начато производство по ч.5 ст.185 (кража) и ч.2 ст.194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, что подрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года. Предыдущее ограбление произошло 21 октября в селе Черкасская Лозовая возле Харькова.

Поймать грабителей до сих пор не удалось.

В то же время полицейским из Днепра в октябре удалось задержать банду, которая почти год подрывала банкоматы в этом регионе.

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