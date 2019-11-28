В Ровно задержанный угрожал подорвать полицейских гранатой

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

В Ровно задержанный угрожал подорвать полицейских гранатой
Фото: mvs.gov.ua

В Ровно мужчина, на которого полицейские составили админпротокол за незаконную реализацию нефтепродуктов, оказался в розыске за совершение преступления в Харьковской области. Во время задержания злоумышленник угрожал подорвать гранатой себя и полицейских.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что полицейские обнаружили незаконную АЗС в Ровно. Во время составления административных материалов по статье 164 КУоАП правоохранители установили, что 60-летний уроженец Запорожья уклоняется от органов следствия за незаконное обращение с оружием.

Фото: mvs.gov.ua

Мужчину доставили в Ровенский отдел полиции, он вел себя спокойно и сопротивления не оказывал. Однако, когда встал вопрос о проведении поверхностного осмотра и помещения его в изолятор временного содержания, уроженец Запорожья бросился к двери и выбежал из помещения.

Попав в тупик на улице Пушкина, он достал гранату и вынул чеку. Угрожая, что подорвет себя и полицейских, запрещал кому-либо приближаться.

Фото: mvs.gov.ua

В результате переговоров руководства Ровенского отдела полиции и группы коммуникации с мужчиной полицейским удалось нейтрализовать дальнейшие действия злоумышленника, а гранату перевести в безопасное состояние.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 263 (незаконное обращение с боеприпасами) и статьей 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"Боеприпас Ф-1 изъят и направлен для проведения экспертизы. Кроме того, полицейские в рамках досудебного расследования будут устанавливать происхождение гранаты", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Украине обострился вирус КоксакиВ Украине обострился вирус Коксаки
В Киевской области мужчина похитил и пытал вероятного любовника женыВ Киевской области мужчина похитил и пытал вероятного любовника жены
В Крыму старшеклассник умер во время урокаВ Крыму старшеклассник умер во время урока
В Камбодже туристам запретили кататься на слонахВ Камбодже туристам запретили кататься на слонах
Дело об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко ушло в судДело об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко ушло в суд
Блок рекламы


Похожие новости
Под Киевом мужчина пострадал от взрыва гранаты, пытаясь подорвать знакомогоПод Киевом мужчина пострадал от взрыва гранаты, пытаясь подорвать знакомого
В Запорожской области госпитализированы двое полицейских из-за натравленной на них собакиВ Запорожской области госпитализированы двое полицейских из-за натравленной на них собаки
В Киевской области разоблачили полицейских, которые организовывали "досуг" осужденнымВ Киевской области разоблачили полицейских, которые организовывали "досуг" осужденным
Убийца, вышедший по "закону Савченко", совершил новое покушение ровно через 10 лет после первого преступленияУбийца, вышедший по "закону Савченко", совершил новое покушение ровно через 10 лет после первого преступления
В Умань прибыл отряд израильских полицейскихВ Умань прибыл отряд израильских полицейских
В Ужгороде задержанный выпрыгнул из окна 4 этажа горотдела полицииВ Ужгороде задержанный выпрыгнул из окна 4 этажа горотдела полиции
В Ровно 12-летняя девочка родила ребенкаВ Ровно 12-летняя девочка родила ребенка
Возле Ровно горела свалкаВозле Ровно горела свалка
Двое полицейских и двое гражданских получили ранения в драке на ВолыниДвое полицейских и двое гражданских получили ранения в драке на Волыни
Прокуратура завершила расследование по делу харьковских полицейских, избивавших пассажиров метроПрокуратура завершила расследование по делу харьковских полицейских, избивавших пассажиров метро
Последние новости
Подгружаем последние новости