В Ровно задержанный угрожал подорвать полицейских гранатой

В Ровно мужчина, на которого полицейские составили админпротокол за незаконную реализацию нефтепродуктов, оказался в розыске за совершение преступления в Харьковской области. Во время задержания злоумышленник угрожал подорвать гранатой себя и полицейских.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что полицейские обнаружили незаконную АЗС в Ровно. Во время составления административных материалов по статье 164 КУоАП правоохранители установили, что 60-летний уроженец Запорожья уклоняется от органов следствия за незаконное обращение с оружием.

Фото: mvs.gov.ua

Мужчину доставили в Ровенский отдел полиции, он вел себя спокойно и сопротивления не оказывал. Однако, когда встал вопрос о проведении поверхностного осмотра и помещения его в изолятор временного содержания, уроженец Запорожья бросился к двери и выбежал из помещения.

Попав в тупик на улице Пушкина, он достал гранату и вынул чеку. Угрожая, что подорвет себя и полицейских, запрещал кому-либо приближаться.

Фото: mvs.gov.ua

В результате переговоров руководства Ровенского отдела полиции и группы коммуникации с мужчиной полицейским удалось нейтрализовать дальнейшие действия злоумышленника, а гранату перевести в безопасное состояние.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 263 (незаконное обращение с боеприпасами) и статьей 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"Боеприпас Ф-1 изъят и направлен для проведения экспертизы. Кроме того, полицейские в рамках досудебного расследования будут устанавливать происхождение гранаты", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.