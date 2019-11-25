Спасатели освободили 15 лебедей, вмерзших в лед

Спасателям пришлось прорубить около 200 м льда.

В Киевской области спасатели ГосЧС освободили 15 лебедей, которые примерзли ко льду. Об этом сообщается на фейсбуке ГосЧС.

Чтобы помочь птицам, спасатели прорубили около 200 м льда.

Фото: ГосЧС
Фото: ГосЧС

Напомним, в Черном море на территории Румынии перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец. На месте происшествия проводилась операция по спасению находившихся на борту овец. Небольшое количество животных, которые плавали в море, также удалось спасти. Однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.

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