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2019-11-25
Спасатели освободили 15 лебедей, вмерзших в лед
Спасателям пришлось прорубить около 200 м льда.
В Киевской области спасатели ГосЧС освободили 15 лебедей, которые примерзли ко льду. Об этом сообщается на фейсбуке ГосЧС.
Чтобы помочь птицам, спасатели прорубили около 200 м льда.
Фото: ГосЧС
Фото: ГосЧС
Напомним, в Черном море на территории Румынии перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец. На месте происшествия проводилась операция по спасению находившихся на борту овец. Небольшое количество животных, которые плавали в море, также удалось спасти. Однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.
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