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2019-10-26
Возле Павлограда произошла утечка азота
Испарение опасного вещества ликвидировали спасатели.
Архивное фото
Фото: mk.dsns.gov.ua
Возле города Павлоград спасатели ликвидировали испарение азота. Об этом сообщили в ГосЧС.
Информация об инциденте поступила в 22:00 в пятницу, 25 октября.
"Поступила информация, что вблизи Павлограда из-за неисправного избыточного клапана из емкости, которая находится на прицепе автомобиля "Камаз", наблюдается испарение азота”, - говорится в сообщении.
В 22:37 спасатели совместно с водителем заменили прокладки избыточного клапана, устранив испарения вещества.
Отмечается, что в результате испарения никто не пострадал, угрозы окружающей среде нет.
Напомним, в августе на Северодонецком "Азоте" произошла утечка аммиачной воды. Утечку устранили, загрязнения атмосферы не произошло.
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