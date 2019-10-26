Возле Павлограда произошла утечка азота

Испарение опасного вещества ликвидировали спасатели.

Возле Павлограда произошла утечка азота
Архивное фото
Фото: mk.dsns.gov.ua

Возле города Павлоград спасатели ликвидировали испарение азота. Об этом сообщили в ГосЧС.

Информация об инциденте поступила в 22:00 в пятницу, 25 октября.

"Поступила информация, что вблизи Павлограда из-за неисправного избыточного клапана из емкости, которая находится на прицепе автомобиля "Камаз", наблюдается испарение азота”, - говорится в сообщении.

В 22:37 спасатели совместно с водителем заменили прокладки избыточного клапана, устранив испарения вещества.

Отмечается, что в результате испарения никто не пострадал, угрозы окружающей среде нет.

Напомним, в августе на Северодонецком "Азоте" произошла утечка аммиачной воды. Утечку устранили, загрязнения атмосферы не произошло.

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