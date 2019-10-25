Похитительницу младенца в Коцюбинском отправили под ночной домашний арест

Похитительницу младенца в Коцюбинском отправили под ночной домашний арест
Анастасия Глотова
Фото: Громадське

Ирпенский городской суд Киевской области отправил под ночной домашний арест на два месяца Анастасию Глотову, задержанную за похищение трехмесячного мальчика в Коцюбинском в пригороде Киева.

Суд обязал подозреваемую носить электронный браслет и запретил общаться с потерпевшей, передает Громадське.

Адвокат Глотовой заявил суду, что состав преступления не предусматривает такой строгой меры пресечения, как содержание под стражей, и просил выбрать альтернативный - домашний арест.

Прокуратура же настаивала на возможность побега, давления на свидетелей, сокрытия или уничтожения доказательств и просила суд арестовать девушку на два месяца без альтернативы внесения залога.

Женщине инкриминируют статью 146 Уголовного кодекса Украины - похищение человека. В случае доказательства вины ей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 23 октября в поселке городского типа Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина, что представившись волонтеркой, похитила у матери 3-месячного младенца. В течение четырех часов правоохранители нашли автомобиль, на котором похитили младенца, а затем в Софиевской Борщаговке задержали женщину. Она сначала отрицала свою причастность к преступлению, теперь же сотрудничает со следствием.

Похитительницей младенца оказалась контуженная в зоне АТО воспитательница детсада.

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