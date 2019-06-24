Оператора, избитого на харьковском рынке, перевели из реанимации

Вадиму Макарюку предстоит длительная реабилитация.

Оператора, избитого на харьковском рынке, перевели из реанимации
Вадим Макарюк
Фото: 24tv.uа

Видеооператора Вадима Макарюка, которого избили в торговом центре в Харькове, перевели из реанимации, однако в ближайшие четыре месяца угроза повторения инсульта. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.

"Пострадавший во время нападения оператор Вадим Макарюк сегодня чувствует себя лучше - его уже перевели из реанимации. Сейчас Вадим находится на лечении в неврологическом отделении, его состояние, по данным врачей, до сих пор тяжелое, и в ближайшие четыре месяца есть угроза повторения инсульта. Сейчас Вадим занимается с реабилитологом - работает над восстановлением подвижности, речи и т.п. ", - сказано в сообщении.

Врачи не разрешают правоохранителям общаться с Вадимом из-за его состояния.

Напомним, сегодня коллегия судей рассмотрит апелляционные жалобы на содержание под стражей Сергея Козлюка, подозреваемого в избиении оператора. 12 июня суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Кроме Козлюка, по делу проходят еще двое харьковчан, которые препятствовали деятельности журналистов. Подозреваемым 21 и 37 лет, им сообщено о подозрении.

Конфликт на территории ТЦ "Барабашово" произошел 7 июня. Группа неизвестных в количестве 50 человек зашла на территорию центра для разрешения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры переросли в драку.


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