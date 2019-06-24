В убийстве 9-летнего киевлянина подозревают его старшего брата

В Киеве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика Захара Черевко. Об этом сегодня сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

Начальник полиции заявил, что подозреваемый - старший брат 1989 года рождения, который жил отдельно с мамой. Мужчина убил ребенка из-за обиды. Что именно стало причиной обиды и убийства, Крищенко не сообщил.

Мужчине сообщили о подозрении, он рассказал как убил ребенка и куда выбросил орудие убийства. Водолазы нашли все на дне озера.

"После того, как нашли труп мальчика в водоеме, подозреваемый дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение. Этому человеку уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь по процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения ", - сказал Андрей Крищенко.

Крищенко заявил, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.

Напомним, 9-летний мальчик вышел из дому вечером 22 июня, его тело с признаками насильственной смерти нашли в озере на следующий день.