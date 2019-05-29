Яркая окраска шариков и лент очень привлекает животных и птиц, а многие из них не способны отличить пищу от мусора.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала выпускников отказаться от традиции запускать воздушные шары в небо и предложила им альтернативу, более полезную для окружающей среды. Об этом она написала на фейсбуке.

Со ссылкой на UAnimals, она написала, что латексные шары классифицируются как пластиковые отходы, их срок разложения составляет от 4 лет, капроновых лент - более 100 лет.

Кроме этого, яркая окраска шаров и лент очень привлекает животных и птиц, а многие не способны отличить пищу от мусора, поэтому они могут случайно проглотить остатки шариков.

«Когда животное поглощает остатки шарики, она может блокировать ее желудочно-кишечный тракт. В результате животные больше не могут есть и погибают от голода», - написала Супрун.

Тоже самое может происходить и с остатками шаров, которые попадают в воду. Кроме этого, птицы часто запутываются в лентах и не могут больше летать.

Ульяна Супрун отметила, что из-за таких последствий в некоторых регионах Великобритании, Австралии и США запуск шариков запрещен законодательством.

Она призвала заменить традицию запуска воздушных шаров, на более полезные альтернативы. Например, посадку деревьев или цветов.

«Не стоит сознательно загрязнять природу и вредить животным и птицам, если существуют более дружественные к окружающей среде способы отпраздновать важные события», - подытожила министр.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировано три законопроекта (№9507, 9507-1, 9507-2), которые предлагают ограничить использование пластиковых пакетов в Украине. Однако эксперты Европейской бизнес асоциации отметили некоторые недочеты в вышеупомянутых законопроектах.