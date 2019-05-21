В Виннице шестиклассница распылила в классе перцовый баллончик

Пятерым детям понадобилась помощь медиков.

В Виннице из-за распыления баллончика с перцовым газом госпитализированы пятеро шестиклассников. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Инцидент произошел в школе №2.

Установлено, что баллончик с газом в школу принесла ученица 6 класса. На уроке девочка показала его однокласнице, а та распылила газ.

В учебном заведении прервали обучение, детей эвакуировали из здания - вывели на улицу.

После оказания медицинской помощи детям, которым стало плохо после распыления газа, отпустили домой, говорится в сообщении.

Отмечается, что родители виновницы инцидента будут привлечены к административной ответственности по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КУоАП).


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