В Виннице шестиклассница распылила в классе перцовый баллончик
Пятерым детям понадобилась помощь медиков.
В Виннице из-за распыления баллончика с перцовым газом госпитализированы пятеро шестиклассников. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.
Инцидент произошел в школе №2.
Установлено, что баллончик с газом в школу принесла ученица 6 класса. На уроке девочка показала его однокласнице, а та распылила газ.
В учебном заведении прервали обучение, детей эвакуировали из здания - вывели на улицу.
После оказания медицинской помощи детям, которым стало плохо после распыления газа, отпустили домой, говорится в сообщении.
Отмечается, что родители виновницы инцидента будут привлечены к административной ответственности по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КУоАП).
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Общество
21.05.2019 12:03