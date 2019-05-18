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2019-05-18
15 главных офисных раздражителей — рейтинг Quartz
В опросе приняли участие 5150 человек, которые как минимум 3 дня в неделю работают в офисном окружении. Главным раздражителем назвали сотрудников, громко говорящих по телефону — на это пожаловались 76% опрошенных. Но это не единственная проблема, пишут
Топ-15 раздражителей:
- Сотрудник, говорящий по телефону.
- Сотрудники, которые громко общаются между собой.
- Телефонные звонки или уведомления.
- Офисные празднования.
- Групповые совещания, проходящие рядом.
- Дети, посещающее родителей.
- Офисные игры.
- Другие родственники, посещающие сотрудников.
- Настольные игры.
- Животные в офисе.
- Внешние звуки (машины, сирены и так далее).
- Коллеги, которые едят.
- Системы кондиционирования и обогрева.
- Копировальные машины/принтеры.
- Приготовление кофе.
Как отмечают составители исследования, источник неудобств — не только открытая планировка офисных пространств. Всего 61% опрошенных работают в опенспейсах, но 98% заявили о наличии раздражителей.
Михаил Сапитон, AIN
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