15 главных офисных раздражителей — рейтинг Quartz

В опросе приняли участие 5150 человек, которые как минимум 3 дня в неделю работают в офисном окружении. Главным раздражителем назвали сотрудников, громко говорящих по телефону — на это пожаловались 76% опрошенных. Но это не единственная проблема, пишут AIN.UA.

Топ-15 раздражителей:

  1. Сотрудник, говорящий по телефону.
  2. Сотрудники, которые громко общаются между собой.
  3. Телефонные звонки или уведомления.
  4. Офисные празднования.
  5. Групповые совещания, проходящие рядом.
  6. Дети, посещающее родителей.
  7. Офисные игры.
  8. Другие родственники, посещающие сотрудников.
  9. Настольные игры.
  10. Животные в офисе.
  11. Внешние звуки (машины, сирены и так далее).
  12. Коллеги, которые едят.
  13. Системы кондиционирования и обогрева.
  14. Копировальные машины/принтеры.
  15. Приготовление кофе.

Как отмечают составители исследования, источник неудобств — не только открытая планировка офисных пространств. Всего 61% опрошенных работают в опенспейсах, но 98% заявили о наличии раздражителей.


Михаил Сапитон, AIN


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