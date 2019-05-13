В Днепре неизвестные взорвали банкомат "Приватбанка"

Сообщается, что кассеты с деньгами преступники не забрали.

В Днепре в ночь на 13 мая в очередной раз неизвестные взорвали банкомат "Приватбанка". Инцидент произошел на улице Передовой в 03:15. Об этом сообщает "Информатор".

В результате взрыва злоумышленникам не удалось завладеть кассетами с деньгами. Как рассказал сотрудник охранной службы, они выехали на место из-за сработавшей сигнализации. Когда охрана прибыла, то увидела, что в парикмахерской подорвали банкомат, никого поблизости уже не было. После этого по адресу приехали патрульные, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Фото: dp.informator.ua

В результате взрыва полностью разрушен коридор парикмахерской. Взрыв был настолько сильным, что двери парикмахерской отбросило на противоположную сторону улицы, а обломки разлетелись по всей дороге.

Фото: dp.informator.ua


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