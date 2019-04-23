Подозреваемый в организации убийства криминального авторитета "Морды" выходит под залог
За него внесли 192 100 гривен.
Подозреваемый в организации заказного убийства львовского криминального авторитета будет освобожден из-под стражи после внесения залога.
Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Фейсбуке.
По его словам, за подозреваемого внесен залог в размере 192 100 гривен.
"Сегодня 41-летний киллер, который основательно подозревается в покушении на умышленное убийство по предварительному сговору с группой лиц, будет освобожден из-под стражи", - сообщил замглавы Нацполиции.
Аброськин напомнил, что подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска в Киевской области 15 апреля в составе вооруженной преступной группы, "которая находилась в 100% готовности к применению оружия для совершения преступления. Оставалось только нажать спуск пулемета калибра 12.7 мм".
"Слишком демократичный подход нашего законодательства к преступникам в течение десятилетий позволяет им вести криминальные войны между двумя львовскими преступными кланами - «Морды» и «Копыто, Доллара». В результате погибают и исчезают как преступники, так и обычные невиновные охранники. После этого руки может опустить любой - прокуратура, суд ... Но мы - никогда, мы будем двигаться дальше!", - добавил Аброськин.
Напомним, 15 апреля полиция Киевской области задержала троих человек, которые готовили заказное убийство львовского криминального авторитета как месть за заказное покушение на бизнесмена. Сообщалось, что речь может идти о Владимире Дидухе по кличке "Морда". Его убийство могло стать местью за неудавшееся покушение на бизнесмена Богдана Копытко.
В августе 2016 года на автодороге возле Львова взорвали автомобиль. В результате взрыва погибли три человека. По неофициальной информации, злоумышленники планировали покушение именно на бизнесмена Копытко, но ошиблись автомобилем - Копытко ехал на такой же машине в другой колонне. Кортеж состоял из четырех машин и квадроцикла.
Погибшие были охранниками Копытко.
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