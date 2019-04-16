В столице Франции сгорел собор Парижской Богоматери (обновлено)

В соборе Парижской Богоматери в столице Франции вечером в понедельник, 15 апреля, возник сильный пожар. На фотографиях, опубликованных в соцсетях и показанных по французскому телевидению, виден большой столб дыма над главной парижской достопримечательностью, передает DW.

Возгорание в соборе подтвердили в департаменте пожарной охраны Парижа, сообщает AFP. На видео, опубликованном в соцсетях, виден столб дыма и огня над собором.

Как пишет C.news, пожар начался в реконструируемой части здания. По данным пожарных, возгорание "потенциально связано" с проводимыми работами.

Фото: twitter.com/EwgEwgTar

Фото: twitter.com/EwgEwgTar

Фото: twitter.com/EwgEwgTar

Le Monde со ссылкой на представителя собора уточняет, что о пожаре стало известно около 18:50 (19:50 по Киеву). Вице-мэр Парижа Эммануэль Грегори призвал обходить стороной район пожара и не мешать спасателям.

Собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.

Обновление. Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер телеобращение к нации. Полиция пока не предоставила никакой информации об инциденте.

Обновление 21:19. В следствие пожара обрушился шпиль Нотр-Дам де Пари.

WATCH: Notre Dame's spire collapses into the flames, video from witness Nicolas Marang shows. https://t.co/SHwVOY7dPS pic.twitter.com/mdluyWlwbs — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) 15 апреля 2019 г.

Le Monde сообщает, что точной информации о причинах пожара пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Мэр Парижа Анн Идальго написала в твиттере : "Ужасный пожар случился в Соборе Парижской Богоматери. Пожарные службы изо всех сил пытаются взять огонь под контроль".

В то же время представитель полиции сообщил журналистам, что, скорее всего, в ближайшее время потушить пожар не удастся. "Будет гореть еще долго", - сказал он.

Территория вокруг собора оцеплена.

Обновление 21:42. Президент Эммануэль Макрон, который ранее из-за пожара перенес телеобращение к нации, твитнул: "Нотр-Дам-де-Пари во власти пламени. Вся нация потрясена. Думаю обо всех католиках и обо всех французах. Как всем нашим соотечественникам, в этот вечер мне грустно видеть, как эта часть нас сгорает".

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. ?motion de toute une nation. Pens?e pour tous les catholiques et pour tous les Fran?ais. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir br?ler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 квітня 2019 р.

Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что весь остров Сите, где стоит собор Парижской Богоматери, эвакуируют.

Пресс-секретарь Нотр-Дама Андре Фино сказал французским СМИ , что весь деревянный интерьер памятника 12-го века горит и, вероятнее всего, будет разрушен. Кроме шпиля, обрушилась вся кровля здания.

Обновление 22:54. Во время масштабного пожара в Нотр-Даме никто не пострадал.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственного секретаря при Министерстве внутренних дел Франции Лорана Нуньеса.

Также Нуньес отметил, что "еще слишком рано говорить о причинах пожара".

"Твиттер"-аккаунт телеканала France 24 со ссылкой на своего главного редактора уточняет, что жертв удалось избежать из-за того, что собор закрылся в 18:45 по местному времени, а пожар вспыхнул всего пять-шесть минут спустя.

Президент США Дональд Трамп предложил тушить пожар в соборе при помощи авиации. Об этом он написал в твиттере .

Французская гражданская оборона объяснила, что пожарные самолеты не приспособлены для такого типа пожаров и могли повредить и стены собора.

Газета Le Monde отмечает, что пожарные самолеты сбрасывают по 6 тонн воды с воздуха - и слишком велик риск и разрушить собор и все, что вокруг. Кроме того, могут пострадать люди, находящиеся рядом.

Генеральный секретарь ЮНЕСКО Одри Азулей заявила, что агентство готово помочь Франции в восстановлении собора Парижской богоматери.

Собор Парижской богоматери был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1991 году.

Обновление 01:04. Заместитель министерства внутренних дел Франции Лоран Нунес заявил, что на ликвидацию пожара потребуется еще несколько часов. В свою очередь ответственный за пожарную безопасность Парижа Жан-Клод Галле отметил, что несущие конструкции собора удалось спасти, пишет Liberation.

Figaro со ссылкой на настоятеля собора Парижской Богоматер сообщает, что удалось спасти Терновый венец Иисуса Христа. Это одна из наиболее почитаемых реликвий, хранившихся в соборе.

Французские пожарные также с большей уверенностью смотрят на перспективу спасти от обрушения две башни собора Парижской богоматери, передает France 24. Ранее судьба как минимум северной башни вызывала у них большую тревогу.

Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший на место пожара, назвал случившееся ужасной трагедией. В то же время он отметил, что худшего варианта развития событий удалось избежать.

Макрон поблагодарил пожарных за их самоотверженную работу, которая позволила спасти обе башни собора и его фасад.

Он заявил, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен. Президент Франции пообещал запустить международную кампанию по сбору средств на его реставрацию.

Собор парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) - главная достопримечательность французской столицы. Он строился в период 1163-1345 годов. В XIX веке поврежденный в ходе революции собор был отреставрирован, также был возведен новый шпиль и установлены статуи.