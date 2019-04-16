В столице Франции загорелся собор парижской Богоматери

В соборе Парижской Богоматери в столице Франции вечером в понедельник, 15 апреля, возник сильный пожар. На фотографиях, опубликованных в соцсетях и показанных по французскому телевидению, виден большой столб дыма над главной парижской достопримечательностью, передает DW.

Возгорание в соборе подтвердили в департаменте пожарной охраны Парижа, сообщает AFP. На видео, опубликованном в соцсетях, виден столб дыма и огня над собором.

Как пишет C.news, пожар начался в реконструируемой части здания. По данным пожарных, возгорание "потенциально связано" с проводимыми работами.

Фото: twitter.com/EwgEwgTar

Фото: twitter.com/EwgEwgTar

Фото: twitter.com/EwgEwgTar

Le Monde со ссылкой на представителя собора уточняет, что о пожаре стало известно около 18:50 (19:50 по Киеву). Вице-мэр Парижа Эммануэль Грегори призвал обходить стороной район пожара и не мешать спасателям.

Собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.

Собор парижской Богоматери - главная достопримечательность французской столицы. Он строился в период 1163-1345 годов. В XIX веке поврежденный в ходе революции собор был отреставрирован, также был возведен новый шпиль и установлены статуи.