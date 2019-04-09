На киевский Комик-Кон приедет "Король ночи" из "Игры престолов"

Организаторы Kyiv Comic Con открыли продажу билетов на конвент, который пройдет в Киеве 1-2 июня, и анонсировали визит на фестиваль Ричарда Брейка - "Король Ночи" в сериале "Игра престолов". Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Брейк сыграл более 60 ролей, в "Игре престолов" он участвовал в течение двух сезонов - четвертого и пятого. Потом же в этой роли его заменил словацкий актер и каскадер Владимир Фурдик. Кроме "Короля Ночи", Брейк известен ролью Джо Чилла в "Бетмен: Начало", а также появлялся и в других крупных проектах: "Дум", "Тор: Царство тьмы", "Черная орхидея".

Автограф- и фотосессия пройдут 1 июня, а открытая встреча на главной сцене - 2 июня.

"Король Ночи" Фото: wallpapersden.com

Напомним, окончательное расписание конвента появится только в мае.