Украинец пытался пронести в Беларусь 150 попугаев
Пограничники задержали нарушителя и отдали птиц Фискальной службе.
Житомирский погранотряд 4 апреля задержал на белорусской границе 45-летнего гражданина Украины, который пытался пронести в соседнюю страну ящик с десятками попугаев.
Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.
Нарушителя границы обнаружили сотрудники отдела "Копыще" в Олевском районе.
Птиц он нес в самодельном ящике-рюкзаке, где в шести картонных коробках находились около 150 попугаев.
Пернатых изъяли и отдали сотрудникам Фискальной службы. Мужчине грозит административная ответственность за попытку нарушения государственной границы и пограничного режима.
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Общество
04.04.2019 16:32