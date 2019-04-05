Украинец пытался пронести в Беларусь 150 попугаев

Пограничники задержали нарушителя и отдали птиц Фискальной службе.

Житомирский погранотряд 4 апреля задержал на белорусской границе 45-летнего гражданина Украины, который пытался пронести в соседнюю страну ящик с десятками попугаев.

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

Нарушителя границы обнаружили сотрудники отдела "Копыще" в Олевском районе.

Птиц он нес в самодельном ящике-рюкзаке, где в шести картонных коробках находились около 150 попугаев.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Пернатых изъяли и отдали сотрудникам Фискальной службы. Мужчине грозит административная ответственность за попытку нарушения государственной границы и пограничного режима.


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