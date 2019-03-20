Киевский суд запретил в столице передвижные цирки-шапито с животными
Решение КГГА от 2017 года признано законным.
Окружной административный суд подтвердил законность решения Киевской городской государственной администрации о запрете в Киеве передвижных цирков с животными. Об этом сообщили активиты движения UAnimals, пишет The Village
"Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство", - сообщил Александр Тодарчук.
Тодарчук сообщил, что после 19 марта цирковая организация отозвала иск о признании незаконным запрета на передвижные цирки в столице, а суд подтвердил законность решения.
Напомним, 9 ноября 2017 года Киевский городской совет принял решение о запрете передвижных цирков с животными. Осенью 2018 года Кабмин одобрил предложение Минприроды о запрете использования в цирках диких животных с отсрочкой выполнения решения на пять лет.
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