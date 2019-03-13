В Италии невакцинированным детям запретили посещать школу

Родителей могут оштрафовать на сумму до 500 евро.

В Италии невакцинированным детям запретили посещать школу
Фото: Depositphotos/belchonock.

Итальянские дети не смогут заниматься в школах, если не могут доказать наличие необходимых прививок. Такие ограничения в Италии установили после месяцев дебатов по обязательной вакцинации, передает ВВС.

Родителей могут оштрафовать на сумму до 500 евро, если они будут отправлять своих невакцинированных детей в школу. Детей до 6 лет без необходимых прививок могут отправить домой из детских учреждений.

Новый закон приняли во время вспышки заболевания корью. Итальянские чиновники говорят, что уровень вакцинации улучшился с момента его введения.

Согласно закону дети должны получить целый ряд обязательных иммунизаций, прежде чем пойти в школу. Речь идет о прививках от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи.

Детям в возрасте от шести до 16 лет по итальянскому законодательствам нельзя прямо запретить посещать школу, но их родители будут платить большие штрафы, если не сделают обязательные прививки.

Итальянские СМИ сообщают, что региональные органы власти уже начали реагировать на нарушения законодательства. В Болонье местные органы власти уже направили письма о временном приостановлении посещения школ родителям около 300 детей. В общем 5000 детей не сделали необходимых прививок. В других регионах родителям предоставили еще несколько дней для вакцинации их детей.

Закон приняли для того, чтобы повысить уровень вакцинации в Италии от уровня примерно в 80% до целевого показателя Всемирной организации здравоохранения, установленного на уровне 95%.

Напомним, во Львовской области провели спецоперацию Минздрава против кори. Прививки получили около 50 тыс. детей.


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