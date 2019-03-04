В Черкассах в подъезде многоэтажки застрелили бизнесмена-агрария

На месте работает полиция.

В Черкассах в подъезде многоэтажки застрелили бизнесмена-агрария
Фото: ch.npu.gov.ua

В Черкассах в подъезде одного из многоэтажных домов был застрелен мужчина, который, по данным местных СМИ, являлся бизнесменом, руководителем нескольких аграрных предприятий.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"В дежурную часть полиции Черкасской поступило сообщение, что в одном из домов в подъезде обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений… В настоящее время работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, совершившее уголовное преступление", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: ch.npu.gov.ua
Фото: ch.npu.gov.ua

В информации полиции не сообщается, о роде деятельности убитого, как и каких-либо других подробностей. Вместе с тем, местное интернет-издание "Про все", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет, что убитый - директор нескольких аграрных предприятий Черкасской области.

"Мужчина был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в собственной квартире в микрорайоне "Таможня". Им оказался 39-летний Владимир Сотников - директор нескольких мощных аграрных предприятий Черкасской области", - говорится в заметке.

Напомним, по данным правоохранителей, в 2018 году в Украине произошло 1508 умышленных убийств.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Днепре шестеро школьников отравились самодельными игрушками
Венгерские таможенники задержали украинца, который прошел КПП с килограммом марихуаныВенгерские таможенники задержали украинца, который прошел КПП с килограммом марихуаны
KAZKA отказалась ехать на ЕвровидениеKAZKA отказалась ехать на Евровидение
В Одессе напали на журналистаВ Одессе напали на журналиста
Двух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничествоДвух руководителей Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничество
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на чердаке многоэтажки обнаружили плантацию коноплиВ Киеве на чердаке многоэтажки обнаружили плантацию конопли
Наркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в КиевеНаркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в Киеве
В Ивано-Франковске застрелили криминального авторитета, - СМИВ Ивано-Франковске застрелили криминального авторитета, - СМИ
В Кривом Роге мужчина разбился насмерть при попытке украсть кабель с крыши многоэтажкиВ Кривом Роге мужчина разбился насмерть при попытке украсть кабель с крыши многоэтажки
В селе на юге Киевской области владельцы магазина застрелили вораВ селе на юге Киевской области владельцы магазина застрелили вора
В почтовом ящике тернопольской многоэтажки обнаружили боевую гранатуВ почтовом ящике тернопольской многоэтажки обнаружили боевую гранату
В Кропивницком посреди улицы застрелили гражданина АзербайджанаВ Кропивницком посреди улицы застрелили гражданина Азербайджана
В Луцке на автомойке застрелили человека, двое раненыВ Луцке на автомойке застрелили человека, двое ранены
Полиция поймала одного из налетчиков, которые застрелили охранника ювелирного магазина в КиевеПолиция поймала одного из налетчиков, которые застрелили охранника ювелирного магазина в Киеве
Две школьницы спрыгнули с крыши многоэтажки в МариуполеДве школьницы спрыгнули с крыши многоэтажки в Мариуполе
Последние новости
Подгружаем последние новости