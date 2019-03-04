В Черкассах в подъезде многоэтажки застрелили бизнесмена-агрария

В Черкассах в подъезде одного из многоэтажных домов был застрелен мужчина, который, по данным местных СМИ , являлся бизнесменом, руководителем нескольких аграрных предприятий.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"В дежурную часть полиции Черкасской поступило сообщение, что в одном из домов в подъезде обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений… В настоящее время работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, совершившее уголовное преступление", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: ch.npu.gov.ua

Фото: ch.npu.gov.ua

В информации полиции не сообщается, о роде деятельности убитого, как и каких-либо других подробностей. Вместе с тем, местное интернет-издание "Про все", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет, что убитый - директор нескольких аграрных предприятий Черкасской области.

"Мужчина был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в собственной квартире в микрорайоне "Таможня". Им оказался 39-летний Владимир Сотников - директор нескольких мощных аграрных предприятий Черкасской области", - говорится в заметке.

Напомним, по данным правоохранителей, в 2018 году в Украине произошло 1508 умышленных убийств.