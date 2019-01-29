В Днепре по автомобилю выстрелили из РПГ

В машине находился гражданин Грузии.

Вечером 29 января в Днепре взорвался автомобиль Тойота Лендкрузер.

Областная полиция информирует, что сообщение о взрыве поступило в Соборный отдел полиции около 21:00.

Фото: Поліція Дніпропетровської області

Инцидент произошел на перекрестке ул. Литейной и спуска Крутогорный. Выездом на место установлено, что произошел взрыв передней части автомобиля Тойота Лендкрузер. Люди не пострадали. В результате взрыва повреждено колесо.

По факту взрыва автомобиля открыто уголовное производство.

Фото: Поліція Дніпропетровської області

Предварительно установлено, что в Соборном районе Днепра неизвестный осуществил выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля Тойота. Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле не пострадали.

Фото: Поліція Дніпропетровської області

В единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 УК (покушение на убийство). Полиция принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств преступления.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Источники LB.ua в правоохранительных органах сообщают, что в машине, по которой стреляли, находился гражданин Грузии. Он не пострадал благодаря тому, что джип бронированный.


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