В Днепре по автомобилю выстрелили из РПГ
В машине находился гражданин Грузии.
Вечером 29 января в Днепре взорвался автомобиль Тойота Лендкрузер.
Областная полиция информирует, что сообщение о взрыве поступило в Соборный отдел полиции около 21:00.
Инцидент произошел на перекрестке ул. Литейной и спуска Крутогорный. Выездом на место установлено, что произошел взрыв передней части автомобиля Тойота Лендкрузер. Люди не пострадали. В результате взрыва повреждено колесо.
По факту взрыва автомобиля открыто уголовное производство.
Предварительно установлено, что в Соборном районе Днепра неизвестный осуществил выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля Тойота. Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле не пострадали.
В единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 УК (покушение на убийство). Полиция принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств преступления.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Источники LB.ua в правоохранительных органах сообщают, что в машине, по которой стреляли, находился гражданин Грузии. Он не пострадал благодаря тому, что джип бронированный.
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